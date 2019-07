Turistas americanos são presos por assasinato de policial em Roma

Dois jovens turistas americanos foram presos pelo assassinato de um policial vestido à paisana no centro de Roma, um crime que provocou revolta na Itália, sobretudo porque os suspeitos foram descritos, a princípio, como imigrantes.

Embora não faltem depoimentos nem elementos materiais, persistem algumas lacunas em torno da morte de Mario Raha Cerciello, de 35 anos, apunhalado por um jovem que estava sendo preso pelo roubo de uma mochila na madrugada de sexta-feira, em um bairro perto do Vaticano.

O caso gerou comoção no país, que prestou homenagens no dia seguinte ao agente da Arma dos Carabineiros da Itália, que tinha acabado de voltar de sua lua de mel em Madagascar.

Em um programa de TV, o ministro do Interior e homem-forte do governo, Matteo Salvini, prometeu que os suspeitos, que foram filmados por câmeras de vigilância seriam presos em breve.

"Parece que não são italianos, que surpresa", ironizou o político de extrema-direita. Ele pediu "trabalho obrigatório para sempre" para "esses bastardos".

Na internet, os italianos adotaram o mesmo tom, inclusive parte da classe política, enquanto a imprensa do país descreveu os suspeitos como "imigrantes do Magreb", região noroeste da África.

O chefe político do Governo, Luigi Di Maio (Movimento 5 Estrelas, antissistema), denunciou "um ato vil contra o Estado" e garantiu que os autores terão que "cumprir sua pena em seu país".

- Tentativa de extorsão -

A escalada verbal desinflou após o anúncio da prisão dos suspeitos no hotel de luxo onde estavam hospedados.

Segundo um comunicado da Arma dos Carabineiros transmitido na manhã deste sábado, tratam-se de dois americanos de 19 anos que voltariam aos Estados Unidos nesta noite.

A arma do crime, uma faca "de tamanho significativo", foi encontrada escondida no forro do teto de seu quarto de hotel. As roupas que eles usavam na noite do crime também foram apreendidas.

De acordo com o comunicado da político, ambos prestaram depoimento na noite de sexta-feira e confirmaram que tinham roubado a mochila de um italiano e, para devolvê-la, estavam pedindo 100 euros e um grama de cocaína.

O italiano avisou as forças de segurança e, quando a polícia tentou deter os americanos, um deles sacou a faca.

Segundo a imprensa italiana, a vítima do roubo era um traficante, acusado pelos turistas de ter vendido aspirina em pó em vez de cocaína.

Os dois turistas foram presos sob acusação de homicídio doloso e tentativa de extorsão.

O agente será enterrado nesta segunda-feira em sua cidade natal, ao pé do Vesúvio, numa cerimônia com a presença de diversos integrantes do Estado.