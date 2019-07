EUA e Guatemala firmam acordo de asilo

Os EUA e a Guatemala firmaram ontem um "acordo de asilo" que abre caminho para que o governo guatemalteco aceite solicitações de refugiados. O pacto foi assinado depois de o presidente Donald Trump ter ameaçado impor tarifas à Guatemala para pressionar pela negociação de um acordo migratório.



A Casa Branca indicou que, a partir de agora, a Guatemala será considerado um "terceiro país seguro", o que dá segurança aos solicitantes de asilo e deterá a imigração ilegal para os EUA. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.