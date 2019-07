Bombardeios mataram 103 civis em 10 dias na Síria

Ataques aéreos do governo da Síria e de aliados contra escolas, hospitais, mercados e padarias mataram 103 civis nos últimos 10 dias, incluindo 26 crianças, disse ontem a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, em comunicado.



O governo sírio iniciou, em abril, uma ofensiva contra um enclave rebelde no noroeste do país, a última área de oposição ao presidente Bashar Assad. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.