Polícia russa revista escritórios de candidatos da oposição

A polícia russa realizou batidas nesta sexta-feira contra escritórios de campanha de políticos independentes, na véspera de uma manifestação contra a exclusão de candidatos às eleições municipais.

Na noite desta sexta, aliados de Alexéi Navalni - principal opositor ao presidente Vladimir Putin - revelaram que a polícia invadiu suas sedes de campanha.

As batidas ocorrem no momento em que a oposição prepara uma manifestação não autorizada diante da prefeitura de Moscou, neste sábado, após as autoridades invalidarem o registro de vários candidatos às eleições municipais de setembro.

"O Comitê de Investigação chegou ao Fundo da Luta contra a Corrupção", disse no Twitter Ivan Jdanov, aliado de Navalni, publicando uma foto de uma viatura policial.

O opositor e candidato excluído Ilya Iashin revelou que a polícia chegou para revistar sua sede de campanha.

"Trata-se de uma pressão descarada e ilegal sobre a oposição em plena campanha eleitoral".

Outro candidato invalidado, Konstantin Yankauskas, disse que a polícia tentou revistar o apartamento de seus pais.

Na quarta-feira, Navalni foi sentenciado a 30 dias de prisão por convocar uma manifestação não autorizada.

Vários opositores também foram convocados pelo Comitê de Investigação, diretamente vinculado a Putin.

Na semana passada, 22 mil pessoas protestaram no centro de Moscou, na maior manifestação da oposição nos últimos anos.