Morre cardeal cubano Jaime Ortega aos 82 anos

O líder da Igreja Católica em Cuba, cardeal Jaime Ortega, morreu nesta sexta-feira, aos 82 anos, em decorrência de um câncer no fígado.



Ortega atuou como mediador na aproximação entre os governos de Cuba e dos Estados Unidos, então liderados por Raúl Castro e Barack Obama, que levou ao restabelecimento formal das relações em julho de 2015 após décadas de hostilidade.



"Acaba de falecer às 6h16 da manhã de hoje o cardeal", disse à Reuters o secretário pessoal de Ortega, Nelson Crespo, que ajudou a autoridade religiosa durante a doença.



O ex-arcebispo de Havana se converteu em uma peça-chave na reaproximação entre EUA e Cuba após transmitir mensagens secretas entre o papa Francisco, Raúl Castro e Obama em 2014.



Nascido em 18 de outubro de 1936 em Matanzas, Ortega foi investido cardeal em 1994 pelo papa João Paulo II, cuja histórica visita a Cuba quatro anos depois permitiu à Igreja deixar para trás um longo período de duro confronto ou difícil coabitação com o governo comunista cubano, que se estendeu por três décadas.



Ao cumprir 75 anos em 2011, apresentou sua renúncia como arcebispo de Havana, mas seu amigo, o papa Francisco, não a aceitou até um ano depois de visitar Cuba, em 2015.



Ao manifestar suas condolências pela morte de Ortega, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tuitou que é "inegável sua contribuição ao fortalecimento para as relações entre a Igreja Católica e o Estado Cubano". (Com agências internacionais)