Petróleo fecha em leve alta

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta sexta-feira, sustentado por dados positivos sobre a economia dos Estados Unidos e as tensões persistentes no Golfo Pérsico.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro teve alta de 7 centavos, a 63,46 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para mesma data se valorizou 18 centavos, a 56,20 dólares.

Na semana, Brent e WTI tiveram alta de, respectivamente, 1,6% e 0,8%.

"Um dos fatores mais determinantes da evolução dos preços continua sendo a perspectiva sobre a economia mundial e, de tabela, sobre a demanda de petróleo", disse James Williams, da WTRG Economics.

O crescimento da economia americana sustentaram a alta nesta sexta, bem como a situação precária no Golfo.

Contudo, "as tensões crescente entre Irã e os países ocidentais" determinaram que "a evolução dos preços tenha sido marcada por uma moderação extrema", comentou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.