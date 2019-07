Estatal mexicana Pemex tem prejuízo de US$ 2,8 bi no 2º trimestre

A estatal mexicana Pemex teve prejuízo de 52,79 bilhões de pesos (2,767 bilhões de dólares) no segundo trimestre do ano, com preços mais baixo e uma produção menor da commodity.

A cifra se compara a um prejuízo de 163,173 bilhões de pesos (8,558 bilhões de dólares) no segundo trimestre de 2018, segundo este relatório trimestral divulgado nesta sexta-feira.

A empresa acrescentou que suas vendas no período caíram 14%, somando 376,648 bilhões de pesos (19,755 bilhões de dólares).

A Pemex disse que a queda na receita das vendas se deu devido a um menor preço do petróleo mexicano de exportação, dos preços de referência de gasolina e do diesel e a menores volumes.

A companhia também informou que sua produção de hidrocarbonetos no período foi de 1,6 milhão de barris por dia - o mesmo nível registrado nos primeiros três meses do ano.