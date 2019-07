Curtidas desaparecem do Instagram, mas a pressão social não

A minha foto em uma ilha grega vai ganhar mais curtidas do que a sua em Veneza? Para acabar com essas disputas de egos, o Instagram parou de exibir as curtidas em alguns países, pois muitos jovens lidam muito mal com a pressão social nas redes.

"O Instagram se antecipa ao fato de que o nosso fascínio pela quantidade está diminuindo, existe uma nova forma de conceber as relações sociais", declarou à AFP o sociólogo francês Stéphane Hugon, especialista em inovação social e tecnologias.

O Instagram, uma rede para compartilhar imagens que tem mais de um bilhão de usuários em todo o mundo, parece ter se conscientizado da "pressão" sofrida por alguns de seus usuários.

Seu chefe, Adam Mosseri, anunciou no começo de julho a criação de novas ferramentas contra o assédio, como o aparecimento de uma mensagem de advertência contra comentários de ódio, gerada por um programa de inteligência artificial.

Além disso, a rede está testando uma nova função em seis novos países (Brasil, Austrália, Itália, Irlanda, Japão e Nova Zelândia, depois do Canadá): o número total de "likes" (curtidas) não aparecem mais debaixo de cada imagem - só o autor da publicação pode vê-lo.

"Queremos que o Instagram seja um lugar onde as pessoas se sintam confortáveis para se expressar", explicou uma encarregada do Facebook, proprietário do Instagram, para Austrália e Nova Zelândia, Mia Garlick.

"Esperamos que esta prova faça com que a pressão diminua [...] para que a gente possa se dedicar a compartilhar aquilo de que gosta".

O Instagram promove uma competição de popularidade e que as pessoas queiram se destacar sobre as demais? É o que parece acontecer na Itália, um país onde a cultura da imagem é muito presente, segundo o sociólogo Simone Carlo.

"No Instagram, existem as mesmas compulsões vistas na sociedade: divertir-se, mostrar-se, receber a aprovação dos demais. São comportamentos que estão presentes desde sempre na sociedade italiana", explicou à AFP o professor universitário milanês, especialista em relações sociais online, embora este fenômeno não seja exclusivo da Itália.

"Nos meios digitais, se dá a ideia de falar de nós mesmos, de fazê-lo para satisfazer o próprio ego", acrescentou André Mondoux, sociólogo canadense e professor da Universidade de Quebec em Montreal (UQAM).

O mal-estar aparece quando "a atenção que recebemos diminui" e o usuário perde esse "tempo de deleite viciante".

- "Acabar com seguidores falsos" -

Em 2017, um estudo da Royal Society for Public Health classificava o Instagram como a pior rede social para a saúde mental dos jovens no Reino Unido de acordo com 14 critérios, como a percepção de si próprio, a ansiedade e o assédio.

Mas, embora os "likes" desapareçam, o mesmo não ocorrerá com as fotos - às vezes retocadas e cheias de filtros - de uma falsa realidade socialmente perfeita.

Essena O'Neill, uma influenciadora australiana, denunciou em 2015 os enganos e as manipulações das fotos que publicou na rede e deu conta do mal-estar que sentiu reescrevendo todas as legendas para contar a história de cada um dos cliques.

Os sociólogos contatados pela AFP se mostraram divididos sobre os efeitos que as medidas tomadas pela plataforma podem ter.

Para Simone Carlo, deixar de se concentrar nos "likes" pode melhorar o bem-estar dos internautas, mas "ao mesmo tempo, a aprovação popular continuará disponível para quem desejar".

Andre Mondoux não vê que isto vá representar uma grande mudança para o usuário médio, mas considera que a motivação da plataforma provavelmente seja combater os "falsos 'likes'" comprados para aumentar a popularidade de alguns influenciadores.

O objetivo do Instagram é fazer frente à "economia da microinfluência", acrescentou Laurence Allard, professora da Universidade de Lille e da de Paris 3.

"Queremos moralizar este negócio dos pequenos 'influencers', acabar com os seguidores falsos e com todo um conjunto de práticas e de atores relacionados a eles, mas aos quais o Instagram não é capaz de controlar", acrescentou a socióloga, especialista em costumes no meio digital.

Assim, Allard entrevê o fim da guerra entre "influencers", mas ao mesmo tempo prevê "uma mudança na unidade de medida da popularidade", que poderia se basear, por exemplo, nos "emoticons em forma de coração, deixados nos comentários ou no número total de comentários".