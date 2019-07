Manifestação nos aeroporto de Hong Kong para 'educar' os visitantes

Centenas de manifestantes de Hong Kong, incluindo alguns comissários de bordo, realizaram um protesto no saguão de desembarque do aeroporto nesta sexta-feira para "educar" os visitantes sobre os protestos que serão realizados no fim de semana.

Os passageiros que chegavam foram recebidos por manifestantes vestidos de negro que gritavam slogans contra o governo, com cartazes e panfletos.

Esta é mais recente ação deste movimento que busca pressionar o governo de Hong Kong, pró-Pequim, depois de sete semanas de manifestações que resultaram em confrontos violentos.

As manifestações surgiram como resultado de um projeto de lei polêmico que previa a facilitação de extradições para a China, mas resultou em um movimento mais amplo que exige reformas democráticas para impedir a perda da liberdade.

Os organizadores apresentaram o protesto do aeroporto como uma oportunidade para informar sobre as manifestações aos visitantes, especialmente os oriundos da China continental, onde o governo controla a imprensa que garante que os protestos em Hong Kong são promovidos por interesses estrangeiros para desestabilizar o país.