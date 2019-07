Políticos suecos acusam Trump de interferir no julgamento de A$AP Rocky

Líderes suecos reagiram com irritação, nesta sexta-feira (26), às declarações diplomáticas do presidente dos EUA, Donald Trump, que acusou a Suécia de não se preocupar com os negros americanos, após o anúncio do julgamento do rapper A$AP Rocky, de 30, suspeito de agressão, em Estocolmo.

"Muito decepcionado com o primeiro-ministro Stefan Lofven, que foi incapaz de atuar. A Suécia abandonou a nossa comunidade afro-americana nos Estados Unidos", tuitou Trump.

"Dê a A$AP Rocky sua LIBERDADE", acrescentou.

"Fazemos muito pela Suécia, mas não parece que é igual quando se fala do contrário", insistiu o presidente americano.

Diversas personalidades políticas do reino escandinavo reagiram a essas declarações.

"Então, o que você faz por nós, senhor presidente?", tuitou nesta sexta-feira o deputado europeu Frederick Federley.

"Poucas vezes defendo Stefan Lofven, mas este ataque de Trump não é razoável. Na Suécia, nosso sistema judiciário é independente do governo", afirmou o deputado conservador Jan Ericson.

"A ingerência política no processo [judicial] está absolutamente proibida!", tuitou, por sua vez, o ex-primeiro-ministro conservador Carl Bildt.

A AFP contatou o governo sueco, mas este não quis comentar as últimas críticas de Trump.

"Na Suécia, os cidadãos são iguais perante a lei. A Casa Branca foi informada. Agora, o processo judicial seguirá seu curso", declarou Natali Sial, porta-voz do governo.

A$AP Rocky, cujo verdadeiro nome é Rakim Mayers, foi detido em 3 de julho após um show, junto com outras três pessoas. O grupo se envolveu em uma briga, em 30 de junho, nas ruas da capital sueca.

Em um vídeo divulgado no portal de notícias TMZ, o artista aparece jogando um jovem no chão. Na sequência, dá vários socos no rapaz.

Em alguns dos vídeos publicados na conta do Instagram do rapper, A$AP Rocky pede repetidamente a dois jovens que parem de segui-lo.