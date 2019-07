Ministro irlandês acusa premiê britânico de criar um conflito com a UE

O chanceler irlandês, Simon Coveney, acusou nesta sexta-feira o novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de intencionalmente levar o Reino Unido a um confronto com a União Europeia.

"Ele parece ter tomado a decisão deliberada de levar o Reino Unido a um confronto com a UE e a Irlanda nas negociações do Brexit", disse Simon Coveney, segundo a televisão estatal RTE.

Durante seu primeiro discurso aos deputados britânicos na quinta-feira, Johnson pediu à UE um novo acordo, diferente do alcançado entre a ex-primeira-ministra Theresa May e a UE, e rejeitado três vezes por deputados.

Johnson alegou, em particular, "a abolição da salvaguarda irlandesa", um pedido considerado "inaceitável" pelo negociador da UE, Michel Barnier.

A salvaguarda é uma disposição fundamental do acordo de retirada do bloco, que visa a impedir a reimposição de controles na fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e sua vizinha República da Irlanda após o Brexit.