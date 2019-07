A Bolsa de Valores de Nova York abriu em alta nesta sexta-feira, impulsionada pelos sólidos resultados das empresas de tecnologia no segundo trimestre do ano, publicados na quinta-feira por vários gigantes do Vale do Silício.

O Dow Jones ganhou 0,13% e o Nasdaq 0,68%.

Wall Street fechou a quinta no vermelho depois de resultados decepcionantes de grandes nomes da Bolsa de Valores de Nova York: Dow Jones caiu 0,47% e Nasdaq 1%.