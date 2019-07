Economia dos EUA desacelera no segundo trimestre

O ritmo de crescimento anual da economia dos EUA sofreu uma desaceleração no segundo trimestre do ano, a 2,1%, um ponto percentual a menos do que no primeiro trimestre, mas acima do 1,8% previsto por analistas - aponta uma primeira estimativa do governo publicada nesta sexta-feira (26).

O Departamento do Comércio publicou uma revisão da economia do país nos últimos cinco anos, o que mostra que o crescimento no final de 2018 foi muito inferior ao estimado (1,1% no 4º trimestre, em vez de 2,2%), período em que o Fed (o Banco Central americano) elevou as taxas de juros.