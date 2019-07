Deslizamento mata 16 no Marrocos

Dezesseis corpos foram encontrados na madrugada desta sexta-feira em uma van soterrada num deslizamento de terra provocado por chuvas torrenciais ao sul de Marrakech, no centro de Marrocos, informou a imprensa marroquina.

Contactadas pela AFP, as autoridades locais não se pronunciaram sobre o balanço do acidente, mas confirmaram que um veículo havia sido soterrado sob 20 metros de pedras e terra perto do vilarejo de Asni, ao sul de Marrakech, como resultado de "fortes tempestades".

"Os socorristas conseguiram extrair 16 cadáveres", segundo o site da televisão pública 2M.

Terça-feira, um alerta meteorológico anunciou "fortes pancadas de chuva" em várias províncias do Marrocos, país do norte da África que raramente experimenta chuvas no verão.

Quarta-feira à noite, "chuvas torrenciais" causaram "um aumento no nível de córregos e rios e um deslizamento de terra", de acordo com as autoridades marroquinas.

Quase 3.500 pessoas morrem a cada ano em estradas marroquinas, que geralmente não são boas em áreas isoladas do país, apesar dos programas de modernização da infraestrutura rodoviária.