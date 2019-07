Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

Diante de questionamentos feitos à MPEG LA a respeito de eventos recentes - entre eles, o anúncio realizado pelo The Broad Institute e pela MilliporeSigma de oferecerem sua própria licença CRISPR (comunicado de imprensa), a abertura de um novo processo de interferência de patente pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos devido a uma série de aplicações de patentes registradas pela Universidade da Califórnia [Interferência n.º 106,115] e a petição da MilliporeSigma ao Escritório de Patentes dos Estados Unidos para se inserir nesse processo de interferência [acesse o portal do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos e insira o número de requisição 15/188,911] -, a MPEG LA emitiu hoje a seguinte declaração:

"A MPEG LA acredita que, para maximizar os benefícios do CRISPR, o mercado necessita de uma opção de pool de patentes que conte com a participação de todas as partes interessadas e aborde confusões e incertezas do mercado relativas ao panorama de patentes. Etapas intermediárias para o atingimento desse resultado podem ser positivas. Entre todas as partes envolvidas no licenciamento de patentes CRISPR, a MPEG LA é a única que mantém independência e neutralidade. Não estamos alinhados a nenhuma parte interessada em particular. A nomeação de um administrador independente e neutro é um passo importante para assegurar que um pool promova a competitividade. Com nossa trajetória confiável e infraestrutura existente em todo o mundo, estamos prontos para auxiliar todas as partes interessadas com a formação de um pool de patentes CRISPR que atenda às necessidades e realidades do mercado."

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias, como recarga de veículos elétricos e CRISPR. Além disso, a MPEG LA desenvolveu o Increscent Therapeutics?, uma plataforma para terapia oligonucleotídica, já disponível para licenciamento. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com mais de 21 mil patentes em 90 países, cerca de 250 titulares de patentes e um número superior a seis mil licenciados. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

