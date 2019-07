Austrália recomenda regulação mais rígida a gigantes de tecnologia

O governo da Austrália divulgou relatório nesta sexta-feira que recomenda uma regulação mais pesada sobre o poder de mercado de plataformas digitais multinacionais, incluindo Google e Facebook, que garantiriam negócios mais justos para outras empresas de mídia e maior controle para as pessoas sobre como seus dados são usados.



A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores, a agência de comércio justo do país, passou 18 meses investigando o impacto dos mecanismos de busca digitais, plataformas de mídia social e de conteúdo digital no estado da concorrência nos mercados de mídia e serviços de publicidade. Para cada US$ 100 gasto por anunciantes online na Austrália, excluindo anúncios classificados, US$ 47 vão para o Google, US$ 24 para o Facebook e US$ 29 para outros players.



O tesoureiro da Austrália, Josh Frydenberg, concordou que os regulamentos precisavam ser fortalecidos. O governo anunciará sua resposta até o final do ano, após três meses de consulta sobre as 23 recomendações do relatório de 600 páginas."Não se enganem. Essas empresas estão entre as mais poderosas e valiosas do mundo, precisam ser responsabilizadas e suas atividades precisam ser mais transparentes", disse Frydenberg a repórteres. Fonte: Associated Press.