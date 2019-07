Coreia do Norte revela que lançou 'novo tipo' de míssil

Os dois mísseis que a Coreia do Norte testou na quinta-feira sobre o Mar do Japão constituem um "novo tipo" e representam uma "solene advertência" aos setores mais agressivos na Coreia do Sul, informou nesta sexta-feira a agência estatal de notícias KCNA.

Segundo a agência, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, "pessoalmente organizou e dirigiu" o lançamento do "moderno sistema de armamento", em referência aos dois mísseis disparados.

Na quinta-feira, os norte-coreanos testaram dois mísseis de curto alcance que caíram no Mar do Japão, segundo especialistas de Estados Unidos e Coreia do Sul.

Um dos mísseis percorreu mais de 430 quilômetros, enquanto o outro atingiu 690 quilômetros.

O Escritório Nacional de Segurança (NSC) da presidência sul-coreana já havia informado sobre o disparo de "novos tipos de mísseis balísticos de curto alcance".