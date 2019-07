As ações da Alphabet, matriz da Google, disparam nesta quinta-feira após o grupo apresentar resultados melhores que o esperado graças à publicidade digital.

A gigante da web disse que seus lucros triplicaram no segundo trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado e chegaram a US$ 9,9 bilhões. O volume de negócios, enquanto isso, subiu 19%, a US$ 38,9 bilhões.

Com a divulgação do relatório, as ações da Alphabet subiram cerca de 8,6% nas transações posteriores ao fechamento do mercado.

Os lucros foram muito altos em comparação com o segundo trimestre de 2018, quando o Google teve que pagar uma multa de US$ 5 bilhões imposta pela União Europeia.

Os resultados mostram "um forte crescimento", disse Ruth Porat, diretor financeiro da Alphabet.

A receita com publicidade aumentou 16% em relação a um ano antes, levando US$ 32 bilhões.