Achados seis corpos, inclusive de funcionário público, em poço no México

Ao menos seis corpos, inclusive o de um funcionário público local sequestrado na semana passada, foram encontrados em um poço desativado com 30 metros de profundidade no estado mexicano de Puebla (centro), informaram nesta quinta-feira (25) autoridades locais.

O poço, supostamente utilizado por um grupo criminoso para ocultar os corpos de suas vítimas, foi descoberto após o sequestro de Luis Tinoco, funcionário do governo estadual, no município de Huejotzingo, a 113 km da Cidade do México.

Após as primeiras investigações do sequestro, foram detidos 14 supostos criminosos, incluindo uma mulher, e o poço foi descoberto, informou a procuradoria.

No "poço em que foi encontrado o funcionário estadual, havia seis corpos inteiros, inclusive ele, mas continuamos as buscas porque extraímos restos adicionais", explicou o procurador de Puebla, Gilberto Higuera.

Na zona foi encontrado um segundo poço com 60 metros de profundidade, onde as autoridades calculam que possa haver mais restos humanos.

Até 2018, na região de Huejotzingo agiam criminosos dedicados ao tráfico de combustível roubado, mas diante de um aumento da vigilância, surgiram quadrilhas dedicadas ao roubo de carga e crimes como extorsão e sequestro.