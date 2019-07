Petróleo fecha com leve alta

Os preços do petróleo fecharam com leve alta nesta quinta-feira, com investidores sensíveis diante da tensão na região do Golfo.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro teve alta de 0,3%, a 63,39 dólares.

Em Nova York, o barril americano de WTI para entrega em setembro fechou a 56,02 dólares, uma alta de 0,3%.

"O novo ataque contra a Arábia Saudita provavelmente ajudou, porque lança a atenção dos investidores novamente à tensa situação geopolítica na região", opinou Kyle Cooper, da Ion Energy.