Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que adquiriu a RiskFirst, uma empresa com liderança em FinTech (setor financeiro e de tecnologia) que oferece soluções de análise de risco para as comunidades de gestão de ativos e fundos de pensão. A aquisição posiciona a Moody's Analytics para ampliar o alcance de suas soluções de risco com liderança no mercado para o buy-side (lado dos compradores) institucional.

A premiada plataforma PFaroe® da RiskFirst é uma solução de risco com liderança nos mercados de pensão de benefício definido dos EUA e do Reino Unido, que sustenta mais de 3 mil planos e mais de US$ 1,4 trilhão em ativos. A RiskFirst também oferece soluções inovadoras para o mercado de investimentos institucionais, incluindo doações, fundações e gestores de ativos.

"A RiskFirst está no centro do ecossistema de compradores (buy-side) e de proprietários de ativos e é conhecida por seu conhecimento especializado e produtos de alta qualidade", disse Mark Almeida, presidente da Moody's Analytics. "Adicionar a plataforma da RiskFirst à oferta de produtos da Moody's Analytics cria oportunidades significativas para crescimento e demonstra o nosso compromisso em ampliar o nosso alcance e recursos para a comunidade de compradores e proprietários de ativos."

Os proprietários de ativos estão à procura de soluções de risco cada vez mais sofisticadas, que contam com o suporte de tecnologias e análises avançadas, para enfrentar os desafios crescentes da administração do setor do financeiro, financiamentos e gestão de capital. Esta aquisição cria oportunidades para a ampliação dos recursos analíticos da plataforma da RiskFirst e desenvolvimento de novas soluções para atender às necessidades crescentes dos clientes.

"Combinar a escala, o alcance e os recursos da Moody's Analytics com as soluções líderes e a ampla base de clientes da RiskFirst leva a uma forte oferta de valor para as instituições buy-side (lado da compra) e proprietários de ativos", disse Matthew Seymour, diretor executivo (CEO) da RiskFirst. "Este negócio vai melhorar a nossa capacidade, enquanto constrói sobre o que tornou a RiskFirst bem-sucedida: um produto sofisticado, tecnicamente excelente, que combina serviços e suporte superiores."

Os termos da transação não foram divulgados. A Moody's espera que a aquisição da RiskFirst seja um acréscimo aos ganhos por ação em uma base GAAP em 2022. Em uma base EPS ajustada, que exclui a amortização do preço de compra, espera-se que a transação seja um acréscimo em 2021. A RiskFirst gerou 16,5 milhões de libras de receita em 2018. A transação foi financiada com dinheiro disponível do exterior.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's é um componente essencial dos mercados globais de capital, fornecendo classificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análises que contribuem para os mercados financeiros integrados e transparentes. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a principal empresa da Moody's Investors Service, que fornece classificações de crédito e pesquisa, que abrangem instrumentos de dívida e seguros, e a Moody's Analytics, que oferece produtos de software inovadores, serviços de consultoria e pesquisa para crédito e análise econômica e gerenciamento de riscos financeiros. A empresa, que registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega cerca de 13.200 pessoas no mundo inteiro e mantém presença em 42 países. Mais informações estão disponíveis em www.moodys.com.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Seguros Privados de 1995

Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e estão baseadas em futuras expectativas, planos e prospectos para negócios e operações da Moody's, que envolvem vários riscos e incertezas. As declarações prospectivas e outras informações contidas neste comunicado de imprensa são feitas a partir da presente data (exceto onde indicado de outro modo) e a empresa se isenta de qualquer obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente estas declarações em uma base avançada, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, expectativas alteradas ou de outro modo. Em conexão com as provisões de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Seguros Privados de 1995, a Moody's está identificando exemplos de fatores, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, talvez materialmente, daqueles indicados por estas declarações prospectivas. Esses fatores, riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, interrupções no mercado de crédito ou uma desaceleração econômica, que poderiam afetar o volume da dívida e outros títulos emitidos em mercados de capitais nacionais e/ou globais; outros assuntos que poderiam afetar o volume de dívida e outros títulos emitidos em mercados de capitais nacionais e/ou globais, incluindo a regulação, preocupações com a qualidade de crédito, mudanças nas taxas de juros e outras volatilidades nos mercados financeiros, como a saída planejada do Reino Unido da UE (Brexit); o nível de atividades de fusão e aquisição nos EUA e no exterior; a ineficácia incerta e possíveis consequências colaterais das ações dos Estados Unidos e de governos estrangeiros que afetam os mercados de crédito, comércio internacional e política econômica; preocupações no mercado que afetam a nossa credibilidade ou as percepções do mercado sobre a integridade, ou a utilidade das classificações de agências de crédito independentes; a introdução de produtos ou tecnologias concorrentes por outras empresas; a pressão de preços dos concorrentes e/ou clientes; o nível de sucesso do desenvolvimento de novos produtos e a expansão global; o impacto das regulamentações como um NRSRO, o potencial para novos regulamentos e legislações estaduais e locais dos EUA, incluindo as disposições da Lei de Reforma e Defesa do Consumidor de Dodd-Frank Wall Street ("Dodd-Frank") e os regulamentos resultantes dessa Lei; o potencial para maior concorrência e regulamentação na UE e em outras jurisdições estrangeiras; a exposição a litígios relacionados às nossas opiniões de classificação, assim como a quaisquer outros litígios, processos governamentais e regulatórios, investigações e consultas aos quais a Moody's pode estar sujeita de tempos em tempos; as disposições na legislação da Lei de Reforma (Dodd-Frank), que modificam os padrões de contestação, e os regulamentos da UE, que modificam as normas de responsabilidade, aplicáveis às agências de classificação de crédito de maneira adversa às agências de classificação de crédito; as disposições de regulamentações da UE que impõem exigências procedurais e substantivas adicionais sobre o preço dos serviços e a ampliação do mandato de supervisão para incluir classificações não pertencentes à UE usadas para fins regulatórios; a possível perda de funcionários essenciais; falhas ou mau funcionamento de nossas operações e infraestrutura; qualquer vulnerabilidade a ataques cibernéticos ou outras preocupações com segurança cibernética; o resultado de qualquer revisão ao controle de autoridades fiscais das iniciativas globais de planejamento tributário da Moody's; a exposição a potenciais sanções penais ou recursos civis, se a Moody's não cumprir as leis e regulamentos de outros países e dos EUA, que são aplicáveis às jurisdições em que a Moody's atua, incluindo as leis de proteção e privacidade dos dados, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais que proíbem pagamentos corruptos a funcionários do governo; o impacto de fusões, aquisições ou outras combinações de negócios e a capacidade da Moody's para integrar com sucesso esses negócios adquiridos; a volatilidade cambial e monetária; o nível dos fluxos de caixa futuros; os níveis de investimentos de capital; e um declínio na demanda por ferramentas de gerenciamento de risco de crédito por instituições financeiras. Outros fatores, riscos e incertezas relacionados à aquisição da RiskFirst pela Moody's podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles indicados por essas declarações prospectivas, incluindo dificuldades ou despesas imprevistas relacionadas à integração das operações, produtos e funcionários da RiskFirst na Moody's e a possibilidade de que as sinergias antecipadas e outros benefícios da aquisição não serão realizados nos valores previstos ou não serão realizados dentro do prazo esperado; os riscos de que a aquisição possa ter um efeito adverso nos negócios da RiskFirst ou de suas perspectivas, incluindo, sem limitação, relações com fornecedores, provedores ou clientes; reivindicações feitas, de tempos em tempos, por fornecedores, provedores ou clientes; mudanças no mercado global que tenham um efeito adverso nos negócios da RiskFirst; e a precisão de quaisquer suposições subjacentes a qualquer uma das anteriores. Estes fatores, riscos e incertezas, assim como outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, estão descritos em maiores detalhes em "Fatores de Risco" na Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's, no Formulário 10-K para o ano terminado em 31 de dezembro de 2018, e em outros registros feitos pela Moody's de tempos em tempos com a SEC ou em materiais aqui ou nela incorporados. Os acionistas e investidores são advertidos de que a ocorrência de qualquer um destes fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Moody's difiram materialmente daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, que poderiam ter um impacto material e efeito adverso nos negócios, resultados operacionais e condição financeira da Moody's. Novos fatores podem surgir de tempos em tempos e não é possível para a Moody's prever estes novos fatores, nem é possível avaliar o efeito potencial de quaisquer novos fatores que incidam sobre a empresa.

