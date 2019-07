Navio de guerra navega pelo estreito de Taiwan em meio a tensões com a China

Taiwan disse nesta quinta-feira que a Marinha dos Estados Unidos está livre para navegar por seu estreito depois que um navio de guerra americano o fez logo depois de Pequim ter advertido contra a interferência estrangeira em seu relacionamento com a ilha. O USS Antietam navegou por meio do Estreito de Taiwan, disse um comunicado do Ministério da Defesa de Taiwan. A força-tarefa conjunta de inteligência, vigilância e reconhecimento de Taiwan disse que nada "incomum" ocorreu durante sua jornada, disse o comunicado.



Porta-voz da 7ª Frota da Marinha dos EUA, o comandante Clay Doss disse que o Antietam passou pelo Estreito de Taiwan de quarta a quinta-feira "de acordo com a lei internacional". O Antietam é um cruzador de mísseis guiados. O movimento "demonstra o compromisso dos EUA com um Indo-Pacífico livre e aberto", disse Doss. "A Marinha dos EUA continuará a voar, navegar e operar em qualquer lugar que a lei internacional permitir."



A China disse que prestou muita atenção à passagem e expressou suas preocupações aos EUA. Fonte: Associated Press.