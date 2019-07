China confirma reunião com equipe dos EUA em Xangai na próxima semana

Autoridades dos Estados Unidos e da China se reunirão em Xangai nos dias 30 e 31 de julho para retomar as negociações comerciais, confirmou o Ministério de Comércio da China (Mofcom) nesta quinta-feira. A notícia já havia sido dada ontem, pela Casa Branca.



De acordo com o porta-voz do Mofcom, Gao Feng, algumas empresas do país asiático irão assinar contratos para comprar produtos agrícolas dos EUA. O tamanho dos contratos e os tipos de produtos que os grupos chineses pretendem comprar dos EUA estão a cargo das próprias empresas chinesas, apontou Gao.



O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, se reunirão com autoridades chinesas lideradas pelo vice-primeiro-ministro Liu He. As autoridades devem abordar questões como propriedade intelectual, transferências forçadas de tecnologia, agropecuária, entre outros itens. Fonte: Dow Jones Newswires.