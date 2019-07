Paris bateu nesta quinta-feira seu recorde histórico de calor em mais de 70 anos, com 41° C registrado 13h42 (08h42 de Brasília) na cidade, anunciou à AFP o Météo-France, que prevê que o termômetro vai subir ainda mais ao longo do dia.

Desde o início das medições, em 1873, a capital havia ultrapassado a barreira dos 40° C apenas uma vez, em 28 de julho de 1947, com 40,4°

C. O serviço meteorológico prevê até 42 ° C para esta quinta-feira.