ONG pede libertação de seis funcionários sequestrados na Nigéria

A ONG Ação contra a Fome pediu nesta quinta-feira a libertação de seis funcionários, incluindo uma mulher, sequestrados há uma semana na Nigéria durante um ataque no nordeste do país.

Um grupo jihadista nigeriano afiliado ao Estado Islâmico (EI) divulgou nesta quinta um vídeo em que uma mulher vestindo um hijab azul claro diz em inglês que é membro da ONG francesa e que foi sequestrada com seus cinco colegas, que aparecem atrás dela no vídeo.

"São trabalhadores humanitários e da saúde que optaram por dedicar suas vidas para ajudar as comunidades mais vulneráveis na Nigéria e são animados por princípios de solidariedade, humanidade e neutralidade", escreve ACF em comunicado.

A ONG "pede a libertação de seus funcionários e companheiros", acrescentou, informando que se trata de motoristas e agentes da saúde de um programa humanitário dirigido pela ACF na região de Damasak, no estado de Borno.

Em um comunicado divulgado após o ataque ao comboio onde os funcionários estavam, ACF explicou que um dos motoristas havia sido morto. "Um funcionário da Ação contra Fome, dois motoristas e três profissionais da saúde estão desaparecidos", acrescentou.

De acordo com testemunhas, seis pessoas foram levadas por seus captores para o nordeste do país, em torno do lago Chade, um refúgio do grupo EI na África Ocidental (Iswap).

Este "sequestro é contrário ao Direito Internacional Humanitário e a todas as regras de proteção de trabalhadores e organizações humanitárias", escreveu a ONG.