Polícia convoca vários opositores russos antes de manifestação

Vários opositores russos foram convocados para serem interrogados nesta quinta-feira pelas forças de segurança, uma ação denunciada como tentativa de intimidação depois que muitos candidatos da oposição foram excluídos das eleições locais de setembro em Moscou.

Com esses interrogatórios, as autoridades levantaram o tom dias antes de uma manifestação convocada para o sábado em frente à prefeitura de Moscou, depois de ter prendido por um mês o líder opositor Alexei Navalni e ter realizado uma série de buscas entre seus aliados na quarta-feira à noite.

No último domingo, uma concentração semelhante conseguiu reunir cerca de 20.000 pessoas, um alcance sem precedentes em vários anos.

Navalni, opositor número 1 do Kremlin, foi preso na manhã de quarta-feira quando deixava sua casa para correr e, à noite, foi condenado a 30 dias de prisão por "infração reiterada das regras de organização de manifestações".

Enquanto Nalvani estava sendo julgado por um tribunal, as forças de segurança foram às casas de vários opositores, que foram convocados para interrogatório.

Um deles é Ivan Jdanov, diretor do Fundo Anticorrupção de Alexei Navalni. Jdanov passou parte da noite no Comitê de Investigação, onde outros opositores devem comparecer esta manhã.

"À meia-noite, eles me convocaram", disse Liubov Sobol, um aliado próximo de Navalni, em sua conta no Twitter. "Aparentemente, o interrogatório está relacionado a um novo processo criminal sobre a obstrução das atividades da Comissão Eleitoral".

Na quarta-feira, o Comitê de Investigação russo anunciou a abertura de uma investigação por "obstrução do trabalho da Comissão Eleitoral", por causa de uma manifestação em que esses opositores participaram, em 14 de julho, em frente à sede da entidade.

- "Poder paranoico" -

"As pessoas tentam participar das eleições municipais e em resposta a isso vemos ameaças, prisões, processos judiciais, interrogatórios, buscas... O poder é paranoico", denunciou Ilia Iashin, cuja candidatura à prefeita de Moscou foi rejeitada. "É para nos assustar. Não tenham medo!", escreveu no Facebook.

A popularidade do presidente russo Vladimir Putin, excepcionalmente elevada após a anexação da Crimeia, caiu desde a sua reeleição para um quarto mandato no ano passado. As eleições de setembro serão complicadas para os candidatos partidários do poder central.

As autoridades justificaram a exclusão dos candidatos alegando irregularidades na coleta das assinaturas necessárias para se apresentarem.

No domingo, 22 mil manifestantes, segundo a oposição, se reuniram para protestar contra a medida do governo, uma concentração sem precedentes desde os protestos de 2012 e 2011 contra o retorno à presidência de Putin.

Várias concentrações pacíficas foram realizadas em meados de julho em frente à sede da Comissão Eleitoral de Moscou, ações que, segundo as autoridades, constituíram um elemento de "pressão" e de "ameaça de violência" contra a instância.

Na semana passada, o registro de cerca de sessenta candidatos para as eleições locais em Moscou foi rejeitado.

Mas os candidatos denunciam que as supostas irregularidades foram manipuladas pelas autoridades e acusaram o atual prefeito - leal ao poder - Serguei Sobianin, de querer sufocar a oposição.

Na terça-feira, os candidatos e o chefe da Comissão Eleitoral se reuniram, mas a reunião não levou a nenhum progresso.