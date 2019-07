Bélgica bate novo recorde de calor com 40,2 ºC em Liège

A Bélgica registrou na quarta-feira um recorde absoluto de calor com 40,2ºC em Liège, no leste do país, anunciou nesta quinta-feira David Dehenauw, chefe de previsões do Instituto Real de Meteorologia (IRM).

"Depois de validar os resultados de ontem das estações meteorológicas do IRM, um novo recorde nacional para a Bélgica: 40,2°C em Angleur", um distrito da cidade de Liège, anunciou o meteorologista em sua conta no Twitter.

O pequeno reino europeu, nas margens do Mar do Norte, registra pela primeira vez uma temperatura acima de 40°C.

Até agora, o recorde era de 39,9°C, alcançado também na quarta-feira em Kleine-Brogel (nordeste).

A segunda onda de calor que atinge a Europa neste verão boreal também registrou temperaturas recordes no dia anterior na Alemanha, com 40,5 ºC no oeste do país, e na Holanda, onde o termômetro atingiu 38,8ºC em Gilze- Rijen (sul).