Congresso do Peru aprova processo de ex-procurador envolvido no caso da Odbrecht

O Congresso do Peru aprovou nesta quarta-feira uma acusação constitucional para investigar o questionado ex-procurador-geral Pedro Gonzalo Chávarry pelo suposto crime de encobrimento em um caso de corrupção envolvendo a construtora Odebrecht.

A acusação do Congresso, controlada pelo partido da Força Popular de oposição (direita, populista), no entanto, decidiu que Chávez vai permanecer no cargo de procurador supremo enquanto durar a investigação.

O Parlamento rejeitou, por sua vez, uma acusação que ligava Chávez a uma organização criminosa chamada "Colarinhos Brancos do Porto", que - segundo as investigações do Ministério Público - era composta por magistrados e empresários, que traficavam sentenças e favores.

A acusação aprovada baseia-se em uma denúncia contra o procurador por ter arbitrariamente demitido os promotores de combate à corrupção do caso "Lava Jato / Odebrecht" de Rafael Vela e José Domingo Pérez, em 31 de dezembro de 2018.

Os dois promotores são partes centrais nas investigações do escândalo da Odebrecht, que atingem os quatro ex-presidentes peruanos que governaram entre 2001 e 2018: Alejandro Toledo, o falecido Alan García, Ollanta Humala e Pedro Pablo Kuczynski.

A investigação do caso "Lava Jato / Odebrecht" também envolve Keiko Fujimori, a líder da oposição que lidera a Força Popular e filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000).