O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, prometeu nesta quarta-feira que a libra - a moeda digital que será lançada através de sua rede social - será "segura, estável e bem regulada", na tentativa de tranquilizar os reguladores em todo o mundo.

Diante da desconfiança do projeto apresentado há alguns meses com quase trinta parceiros, Zuckerberg enfatizou a nova abordagem do Facebook, que busca ser transparente.

"Nossa forma de abordar a Libra, assim como outros problemas sociais importantes como por exemplo, a criptografia de dados ou a regulamentação de conteúdo, que consideramos questões sensíveis, tem sido a do diálogo aberto ", insistiu o fundador do Facebook durante uma teleconferência com analistas financeiros.

"O Facebook de alguns anos atrás provavelmente teria lançado o produto por conta própria, mas agora nosso foco em todas essas frentes é expor nossas ideias e os valores que um serviço em potencial deve ter", disse Zuckerberg, que acrescentou que "é necessário responder às perguntas dos reguladores, especialistas e usuários e determinar qual é o melhor caminho a seguir".

Ele explicou que a empresa esperava muitas perguntas, pois era um campo tão regulado quanto o de moedas e transações financeiras.

O último G7 de finanças em Chantilly, França, abordou a questão e os ministros e banqueiros centrais do grupo alertaram sobre os riscos para o sistema financeiro internacional de projetos de criptografia como a Libra.

O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, que tem sido muito hostil ao projeto desde seu anúncio, disse no final da reunião de 18 de julho que "todos os membros do G7 expressaram preocupação com este projeto".

Com o anúncio em meados de junho desta moeda digital que oferece um método de pagamento alternativo aos canais bancários tradicionais, o Facebook quer revolucionar o sistema financeiro global, permitindo que aqueles que são privados da conveniência do sistema bancário transfiram dinheiro facilmente e acessem determinados serviços e produtos on-line.