Trump veta decisão do Congresso de bloquear venda de armas aos sauditas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou nesta quarta-feira três medidas do Congresso que bloqueavam a venda de armas à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos.

As medidas, adotadas na semana passada, "debilitariam a competitividade dos Estados Unidos no mundo e prejudicariam as importantes relações que temos com nossos aliados e sócios", disse Trump em carta ao Senado.

Na quarta-feira passada, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou o bloqueio da venda de armas à Arábia Saudita, em uma sessão na qual muitos legisladores se declararam horrorizados com o assassinato, no ano passado, do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita de Istambul, e com a atuação de Riad na guerra do Iêmen.

A resolução já havia passado pelo Senado.

Para derrubar o veto de Trump são necessários os votos de dois terços dos legisladores das duas câmaras do Congresso, o que é pouco provável.

Riad lidera uma coalizão que apoia o governo iemenita contra os rebeldes huthis, aliados ao Irã. Desde a intervenção saudita, a guerra provocou mais de 10 mil mortes e "a pior crise humanitária no mundo" atualmente, com milhões de pessoas sofrendo de desnutrição, segundo a ONU.

Numerosos parlamentares, incluindo republicanos, consideram que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman como o autor intelectual do assassinato de Jamal Khashoggi.

A venda de armas à Arábia Saudita foi autorizada em junho pela administração Trump, que ignorou o Congresso evocando uma situação de emergência pelo conflito com o Irã.