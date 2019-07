Comunicado do Business Wire :Cuda Oil and Gas Inc.

Cuda Oil and Gas Inc. ("Cuda" ou a "Empresa") (TSXV: CUDA) tem o prazer de anunciar que assinou uma série de Contratos de Compra de Ativos vinculantes (o "APAs") para vender todos seus ativos de petróleo e gás bem como passivos relacionados localizados na Província de Quebec ("Quebec") com um valor total de transação de CAD$ 10,59 milhões, incluindo pagamento em dinheiro no fechamento de CAD$ 4,29 milhões, para compradores independentes (a "Transação"). A Transação está prevista para ser fechada em ou cerca de 30 de agosto de 2019.

Destaques:

-- A Cuda disporá de todos seus direitos de petróleo e gás natural em Quebec (os "Ativos") que inclui todas as autorizações em terra, licenças e direitos de produção e interesses na Província, bem como todos os bens tangíveis, incluindo a perfuração e equipamento relacionado associado aos Ativos;

-- Os compradores assumirão todos os passivos ambientais, incluindo obrigações de abandono e recuperação, associados a Ativos em Quebec, estimados pelas partes em CAD $ 3,2 milhões;

-- Os compradores irão pagar CAD $ 4,29 milhões à Cuda em dinheiro; e

-- Os compradores farão com que a Cuda seja liberada e quitada, no fechamento, de uma reivindicação pendente de CAD$ 3,1 milhões associada ao exercício dos direitos de dissidência referentes ao plano de organização da Empresa concluído em 15 de agosto de 2018.

Esta Transação está sujeita às condições normais de fechamento e aprovações regulatórias, incluindo a aprovação pela TSX Venture Exchange.

KES 7 Capital Inc. ("KES 7") atuou como assessor financeiro da Empresa. Segundo os requisitos da TSXV, o KES 7 confirmou que é uma parte da extensão de mercado da Cuda e dos compradores.

Glenn Dawson, Presidente e Diretor Executivo da Cuda, declarou: "Esta é uma transação significativa para os acionistas da Cuda em sua magnitude e criação estratégica de uma grande empresa concentrada em determinados produtos na Bacia do Rio Powder, que tem sido descrita como 'Permiana das Montanhas Rochosas'.

"No futuro, a Cuda terá foco no desenvolvimento dos ativos de petróleo leve convencional de alto rendimento da Empresa e no Afluxo de Gás Miscível de Recuperação Secundária no Condado de Converse, Wyoming. As terras contíguas na Bacia do Rio Powder em Cuda contêm múltiplas oportunidades definidas para acessar e desenvolver reservatórios convencionais comprovadas de baixo risco."

"Além disto, os reservatórios não convencionais carregados com petróleo leve dentro do Empilhamento Cretáceo são altamente prospectivos. Oportunidades de exploração de perfuração horizontal econômica estão sendo aperfeiçoadas em toda a Bacia por grandes operadoras."

No fim de 2018, o avaliador de reservas independentes da Cuda, Ryder Scott, atribuiu reservas significativas de petróleo leve à Empresa. A avaliação das reservas foi preparada segundo definições, padrões e procedimentos contidos no Manual do COGE e no NI 51-101 - Padrões de Divulgação de Atividades de Petróleo e Gás. Resumo de informações de reserva para Produção Desenvolvida e Comprovada da Empresa ("PDP") e Produção Não Comprovada ("PNP"), Comprovada Total ("1P") e Comprovada mais Provável ("2P"). As reservas são fornecidas abaixo. Nenhuma reserva foi atribuída aos Ativos e todas as reservas foram atribuídas aos ativos restantes da Empresa em Alberta e Wyoming.

Reservas em 31 de dezembro de 2018:

-- PDP + PNP é 1.534 mboe (62% de petróleo e líquidos)

-- 1P é 4.949 mboe (84% de petróleo e líquidos)

-- 2P é 14.571 mboe (84% de petróleo e líquidos)

Valor de Reserva em 31 de dezembro de 2018 (antes de impostos descontados em 10%):

-- PDP + PNP é US$ 26,8 milhões

-- 1P é US$ 77,8 milhões

-- 2P é US$ 191,6 milhões

Sobre a Cuda Oil and Gas Inc.

A Cuda Oil and Gas Inc. está comprometida com negócios de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural bem como na aquisição de propriedades de petróleo e gás natural em toda a América do Norte. A equipe administrativa da Cuda trabalha em conjunto há mais de 20 anos em ambientes de empresas públicas e privadas, tendo um histórico estabelecido em oferecer retornos a fortes acionistas. A Cuda continuará a implementar sua comprovada estratégia de explorar, adquirir e explorar com um foco de longo prazo em ativos baseados em grandes recursos de petróleo leve na América do Norte, incluindo experiência operacional significativa nos EUA. A equipe administrativa da Cuda traz um espectro completo de experiência geotécnica, de engenharia, negociação e financeira para suas decisões de investimento.

Informações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas. Todas as declarações além das declarações de fatos históricos incluídas neste comunicado são declarações prospectivas que envolvem vários riscos e incertezas, estando baseadas em previsões de futuros resultados operacionais ou financeiros, estimativas de valores ainda não determináveis e suposições administrativas. Em particular, este comunicado à imprensa inclui informações prospectivas relativas à Transação, o impacto da Transação na Cuda bem como seus resultados e planos de desenvolvimento; aprovações regulatórias e de terceiros referentes à Transação; consideração antecipada da Transação e sua forma; a data prevista para fechamento da transação; a descontinuação antecipada, a liberação e a quitação da reivindicação de dissidência; a Empresa pro forma à Transação; os passivos ambientais estimados, incluindo obrigações de abandono e recuperação; e os benefícios esperados da Transação; a existência e o desempenho de oportunidades de recursos e reservas em terras e terras relacionadas à Empresa; e níveis de atividade nas principais áreas da Empresa. Os fatores de risco que possam impedir que as declarações prospectivas sejam realizadas incluem condições de mercado, aprovações regulatórias e de terceiros, requisitos de permissão em curso, resultados reais das atividades atuais de exploração e desenvolvimento, riscos operacionais associados à perfuração e execução, incerteza de geologia e dados técnicos, conclusões de avaliações econômicas e mudanças nos parâmetros do projeto, conforme os planos continuam a ser refinados, bem como os futuros preços de petróleo e gás. Embora a Cuda tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam ocasionar resultados reais a diferir materialmente, pode haver outros fatores que fazem com que os resultados não sejam tão antecipados, estimados ou pretendidos. Não pode haver garantia de que tais declarações comprovem ser precisas, uma vez que os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles antecipados em tais declarações. Como consequência, os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações prospectivas. A Empresa rejeita qualquer intenção e não tem obrigação ou responsabilidade, exceto segundo exigido por lei, de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou caso contrário.

"BOEs" podem ser enganosos, particularmente se empregado isoladamente. A relação de conversão do BOE de seis mil pés cúbicos de gás natural para um barril de petróleo equivalente (6 Mcf: 1 bbl) está baseada em um método de conversão de equivalência de energia aplicável principalmente na ponta do queimador e não representa uma equivalência de valor na cabeça do poço. Como a relação de valor entre gás natural e petróleo bruto, com base nos preços atuais de gás natural e petróleo bruto, é significativamente diferente da equivalência de energia de 6: 1, o uso de uma conversão 6:1 pode ser enganoso como indicação de valor.

Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme o termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceita a responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.

Glenn Dawson Presidente e Diretor Executivo Cuda Oil and Gas Inc. (403) 454-0862

