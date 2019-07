Amanda Knox pede doações de até US$ 10 mil para financiar seu casamento

Amanda Knox, a estudante americana absolvida do homicídio de sua colega de quarto da Itália, anunciou que vai se casar. Mas para isso, precisa da colaboração do público.

Knox, de 32 anos, disse que se casará com Christopher Robinson, de 35, em uma cerimônia de temática espacial, fora das convenções, para a qual os noivos pedem ajuda financeira.

"Vamos encarar, não precisamos de mais coisas", disseram os noivos em seu site na internet. "O que precisamos é ajuda para organizar a melhor festa para nossa família e amigos!".

O casal explicou ter juntado dinheiro para o casamento, previsto para o ano que vem, mas precisou usá-lo no mês passado para a primeira viagem dela à Itália desde que foi inocentada em 2011 do homicídio da britânica Meredith Kercher, com quem morava na cidade de Perugia, em 2007.

A mulher, originária de Seattle (norte dos EUA), passou quatro anos na prisão antes de um tribunal de apelação anular sua pena por falta de provas.

Sua página de arrecadação pede donativos para o local da festa, a decoração, a banda, assim como para a comida, cuidados com as crianças e uma lua de mel "em algum lugar do espaço e do tempo", possivelmente a lua.

As doações podem começar em 25 dólares e chegar aos 10 mil dólares, embora o casal não espere tal quantia, a não ser que apareça "um doador realmente generoso".

Em troca, os doadores vão receber uma cópia assinada do livro de poemas "The Cardio Tesseract", escrito por ela.

A iniciativa não foi bem recebida por todos. Um jornal local chamou o casal de "sem vergonha", enquanto no Twitter abundaram as críticas.

Um usuário disse que o processo de arrecadação era de "tão mal gosto que só posso pensar que é uma brincadeira".