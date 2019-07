General e oficial sudaneses são detidos por planejar golpe de Estado

Os militares no poder no Sudão anunciaram nesta quarta-feira (24) a detenção de um general e vários membros do poderoso Serviço Nacional de Inteligência e Segurança (NISS), e de dirigentes políticos, todos eles supostamente envolvidos em um golpe de Estado desbaratado em 11 de julho.

O general Hachim Abdel Mottalib, chefe do Estado-maior, vários agentes do NISS, dirigentes de movimentos islamitas e do Partido do Congresso nacional, do ex-presidente Omar al Bashir, foram detidos, detalhou o comunicado oficial citado pela agência de notícias SUNA.

O Conselho Militar tinha anunciado em 11 de julho que havia desbaratado uma "tentativa de golpe de Estado".

Os militares informaram nesta quarta-feira que os detidos serão interrogados e vão comparecer perante o juiz por tentar "ajudar o retorno ao poder do antigo regime do Partido do Congresso nacional", diz o comunicado final.

Nomeado novamente chefe do Estado-maior, o general Mohamed Othman al Hussein confirmou estas detenções durante uma declaração transmitida pela TV.