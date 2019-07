Procurador especial depõe sobre trama russa no Congresso dos EUA

Robert Mueller, o procurador especial que investigou a ingerência russa na campanha eleitoral de 2016 nos Estados Unidos, disse nesta quarta-feira (24) ao Congresso que seus questionamentos não isentam Donald Trump, mas se recusou a fazer acusações ao presidente, que tachou seu depoimento de "vergonha".

Em uma audiência tensa, Mueller, de 74 anos, respondeu com voz trêmula às perguntas dos legisladores democratas e republicanos que compõem o Comitê Judicial da Câmara baixa sobre sua investigação de dois anos para determinar se Trump obstruiu a Justiça e se em sua campanha houve concluiu com os russos para prejudicar sua adversária democrata, Hillary Clinton.

Em muitas ocasiões, pediu aos congressistas que reformulassem as perguntas e em outras enviou a seu informe de 448 páginas publicado há três meses, dizendo que não iria além.

Mas suas respostas demonstraram que não estava de acordo com as afirmações do presidente americano de que o informe o exonerava.

"O presidente não foi inocentado pelos atos que supostamente cometeu", disse Mueller, e acrescentou que era "certo" que Trump poderia ser processado por obstrução da Justiça depois de deixar o cargo.

Em seu depoimento, o ex-diretor do FBI reiterou que a Rússia interferiu na campanha eleitoral de 2016 e que o fez com a intenção de impulsionar a candidatura de Trump para prejudicar Hillary, ao contrário do que afirma o presidente.

Mas o procurador especial também disse que o presidente e seus assessores não foram processados por cooperar com a Rússia porque durante a investigação não houve elementos suficientes para sustentar as acusações de conspiração.

"Encontramos provas insuficientes da culpa do presidente", disse ao painel.

"Com base na política do Departamento de Justiça e os princípios de imparcialidade, decidimos não determinar se o presidente tinha cometido algum crime. Esta foi nossa decisão nesse momento e continua sendo nossa decisão hoje", disse Mueller ao início da audiência.

- Pouca informação -

Na primeira de duas audiências - uma frente ao Comitê Judicial e outra posterior perante a Comissão de Inteligência - Mueller não aportou elementos para sustentar o lançamento de um processo de destituição contra Trump, que alguns setores do Partido Democrata defendem.

Mueller, que tem reputação de retidão e de ser direto, pareceu inseguro e envelhecido.

Apesar de Trump ter insistido esta semana em que não assistiria ao depoimento, transmitido pela rede de TV nacional, uma vez terminado o descreveu como "uma vergonha" para os democratas, de quem caçoou: "Gostaria de agradecer aos democratas pela celebração da audiência desta manhã".

Pouco antes, a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, tinha se pronunciado em termos similares ao afirmar que a audiência de Mueller foi uma "vergonha épica" para a oposição democrata.

"NÃO HOUVE OBSTRUÇÃO", havia dito anteriormente o presidente, que antes do início da audiência fez uma crítica furiosa no Twitter, queixando-se, entre outras coisas, do fato de que Mueller testemunhou com um assistente sentado ao seu lado.

- Recusa a acusar Trump -

O informe de Mueller documenta os longos contatos entre membros da campanha de Trump e os russos, incluindo as tentativas de cooperar e conspirar, nenhuma das quais é um crime específico.

Mueller declarou ao final que não havia provas suficientes para recomendar acusações de conspiração, a principal acusação legal que podia utilizar.

O procurador também apresentou em detalhe dez acusações em que Trumpo supostamente tentou obstruir a investigação.

Mas disse estar impedido de recomendar a apresentação de acusações contra Trump porque as regras do Departamento de Justiça (a procuradoria-geral da Nação) o proibiam acusar um presidente em atividade

Isto deixou nas mãos do Congresso determinar se Trump cometeu um crime e uma minoria de democratas está pressionando para que a Câmara de Representantes inicie um processo de destituição contra o presidente.

Mueller deixou frustrados muitos democratas durante seu comparecimento, ou seja, que "não necessariamente subscrevia" suas conclusões sobre obstrução de parte do presidente.

As respostas evasivas e curtas do procurador tampouco comungaram com os esforços dos democratas de encontrar novos caminhos para afetar a reputação de Trump.

A imagem de Mueller como um procurador estrito e disciplinado também foi ofuscada em ocasiões em que parecia não lembrar de fragmentos e detalhes da investigação.

"Vou responder remetendo-me ao nosso informe", repetiu várias vezes.