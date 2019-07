Atentado em Mogadíscio deixa seis mortos e prefeito ferido

Seis pessoas morreram e seis ficaram feridas, incluindo o prefeito de Mogadíscio, em um ataque nesta quarta-feira contra a prefeitura da capital somali, anunciou o governo.

"Seis pessoas, das quais dois vice-prefeitos e três diretores (de serviço público) foram mortos no ataque terrorista. Seis outras ficaram feridas, incluindo o prefeito de Mogadíscio e vários deputados, que estão sendo tratados por serviços médicos", disse o ministro da Defesa e Informações, Mohamed Abdi Hayir Mareye.

O Abdirahman Omar Osman foi ferido na explosão.

"O prefeito ficou ferido e está recebendo atenção médica. Alguns adjuntos também ficaram feridos. Este ato terrorista não vai nos fazer desistir de servir ao público", declarou o vice-prefeito Mohamed Abdullahi Tulah à rádio Muqdisho.

Uma fonte da segurança, que não quis revelar sua identidade, disse que um homem-bomba entrou no salão onde os membros do gabinete do prefeito estavam reunidos e explodiu a carga explosiva que carregava.

Uma hora antes, o enviado especial da ONU, James Swan, havia se encontrado com o prefeito Abdirahman Omar Osman no mesmo local, segundo a conta da missão no Twitter.

Swan não estava mais na prefeitura quando a explosão aconteceu.

"A explosão ocorreu no interior (da prefeitura), mas não temos certeza de suas causas. Algumas informações sugerem que foi causada por um suicida e que há vítimas", declarou Mahdi Abdirahman.

"A explosão foi muito forte e vi pessoas feridas por estilhaços fugindo da sede" da prefeitura, disse uma testemunha, Mohamud Sharii.

Mogadíscio é muitas vezes alvo de ataques de islamitas radicais shebabs, afiliados à Al-Qaeda.

Os shebab foram expulsos de Mogadíscio em 2011, mas ainda controlam vastas áreas rurais, de onde lançam ataques suicidas contra alvos do governo.