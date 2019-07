Carrie Saymonds, 'primeira-namorada' do Grã-Bretanha

Boris Johnson entra nesta quarta-feira em Downing Street como o primeiro-ministro britânico pela primeira vez, em meio a especulações se sua mais nova namorada, Carrie Symonds, vai acompanhá-lo.

Casado duas vezes, 55 anos e confirmado como premiê pela rainha Elizabeth II - Johnson está namorando a ex-diretora de comunicações de seu partido, de 31 anos.

Symonds é uma ávida defensora do meio ambiente e trabalhou anteriormente na campanha de reeleição de Johnson para a prefeitura de Londres, em 2012.

Os dois têm sido um casal público, mas bastante discreto, desde a separação de Boris de um casamento de 26 anos, no ano passado.

No período que antecedeu a posse de Johnson, os jornais britânicos estavam cheios de rumores sobre o futuro papel de Symonds como a "primeira-namorada" do país e se ela também iria morar em sua sede, no número 10 da Downing Street.

Ele se recusou a discutir o assunto em diversas ocasiões durante a campanha, e comentou com os membros do partido na semana passada: "Eu simplesmente não falo sobre as pessoas que amo."

Acredita-se que o casal está morando junto no sul de Londres, após Johnson e sua ex-esposa, Marina Wheeler, 55, confirmarem a separação em setembro passado.

Symonds foi lançada no centro das atenções em junho, quando vizinhos chamaram a polícia após ouvi-la gritar com Johnson durante uma briga tarde da noite.

Symonds gritava "saia de cima de mim!'' em meio a sons de objetos sendo jogados, de acordo com gravação feita por um vizinho e entregue ao jornal The Guardian.

Policiais foram até a cena, mas não tomaram qualquer ação.

O casal não está mais morando na residência desde o incidente.

- Tentativa de difamação -

Symonds é filha de Matthew Symonds, o cofundador do jornal The Independent, e Josephine McAfee, advogada com a qual Matthew teve um caso extraconjugal.

Ela cresceu no sudeste de Londres, frequentando a exclusiva escola privada Godolphin and Latymer, antes de ingressar nos estudos de teatro e história da arte na Universidade de Warwick, no centro da Inglaterra.

Symonds começou a trabalhar para os Conservadores em 2010 como diretora de marketing para MP Zac Goldsmith, e teve o primeiro contato com Johnson por trabalhar em sua campanha para prefeito.

Ela passou a realizar vários trabalhos de imprensa na sede do partido, incluindo diretora de comunicações, mas deixou esse papel no ano passado.

O jornal Daily Mail informou no início deste mês que ela havia desistido após ser acusada de despesas não-autorizadas e vazamento de histórias para a mídia, as quais foram prejudiciais para a então primeira-ministra Theresa May.

Symonds e os Conservadores se recusaram a comentar o artigo, enquanto um amigo foi citado pelo Mail dizendo que as alegações eram uma tentativa de difamação por parte dos oponentes de Johnson.

Uma ávida ativista contra os plásticos na natureza, ela se juntou à equipe de marketing global da organização de caridade de conservação Oceana, concentrando-se na iniciativa "oceanos vibrantes" da Fundação Bloomberg.

- Introduzida gradualmente -

Dizem que os assessores do novo primeiro-ministro estão divididos sobre como lidar com o relacionamento - e se Johnson deveria posar para fotos com Symonds quando entrasse pela primeira vez em Downing Street.

Alguns temem que apresentá-los como um casal poderia causar de problemas de protocolo e chamar a atenção indevida para sua história como um 'traidor serial'.

Johnson teve quatro filhos com a agora ex-esposa Wheeler - sua filha mais velha é apenas cinco anos mais nova que Symonds - assim como outra filha de um caso que teve em 2009.

Durante uma batalha judicial relacionada a esse nascimento, foi alegado que ele teve outro filho fora do casamento, mas ainda isso não foi esclarecido e Johnson se nega a comentar o caso.

Ele e Symonds deverão se casar no próximo ano, uma vez que ele tenha se divorciado, e seus conselheiros esperam que ela mantenha um perfil discreto até então.

No entanto, outros acreditam que Symonds poderá exercer um papel importante e a credibilizam por melhorar notoriamente a aparência desonrosa de Johnson nos últimos meses.

Johnson será o primeiro primeiro-ministro divorciado desde Edward Heath, em 1970.

Se ele e Saymonds se casassem, Johnson vai se tornar o primeiro a se casar enquanto está ocupando o cargo em 250 anos.