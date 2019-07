Negociadores de EUA e China vão se reunir em Xangai

Delegados chineses e americanos se reunirão na semana que vem, em Xangai, para uma série de negociações comerciais, nas quais buscarão soluções para a disputa entre seus países - anunciou o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, nesta quarta-feira (24).

Mnuchin disse que ele e o representante comercial americano (USTR), Robert Lighthizer, vão liderar a delegação dos EUA. Essa é a primeira reunião presencial entre ambas as partes, após a interrupção do diálogo em maio passado.

Mnuchin espera que a reunião sirva para avançar, disse ele à rede CNBC, mas acha que há "muitos assuntos" pendentes. Por isso, acredita que serão necessárias mais rodadas de negociação.

Funcionários de alto escalão dos dois governos conversaram por telefone em duas ocasiões nas últimas semanas, a fim de iniciar as negociações.

No mês passado, durante uma reunião no Japão, Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram em deixar de lado as hostilidades deste um ano de guerra comercial.

Os dois países impuseram tarifas de US$ 360 bilhões no fluxo comercial bilateral, e Trump ameaçou aumentar os impostos sobre os produtos chineses.

Mnuchin insinuou que os assuntos de segurança nacional - que levaram Washington a impor sanções à gigante chinesa das telecomunicações Huawei - devem ser separados das negociações comerciais.