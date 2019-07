Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que adquiriu uma participação majoritária na Four Twenty Seven, Inc., uma fornecedora líder em dados, inteligência e análise relacionada com riscos climáticos físicos. A aquisição solidifica o compromisso da Moody's em promover padrões globalmente transparentes e consistentes para avaliar os riscos e as oportunidades ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês).

A sede da Four Twenty Seven continuará em Berkeley (EUA), operando sob sua marca existente, e será uma afiliada do Moody's Investors Service.

A adição da Four Twenty Seven aumenta o portfólio de recursos de avaliação de risco da Moody's e destaca seu trabalho no avanço de padrões mundiais de avaliação de fatores de risco ambientais e climáticos. A Four Twenty Seven também fortalecerá a liderança crescente em pensamento e pesquisa da Moody's com a incorporação do risco climático nos modelos econômicos e classificações de crédito. O acordo complementa a recente aquisição da Vigeo Eiris - uma fornecedora líder em pesquisa, dados e avaliações ESG - por parte da Moody's.

A Four Twenty Seven classifica os riscos físicos associados a fatores relacionados com o clima e outras questões ambientais, incluindo estresse por calor, estresse hídrico, precipitação extrema, furacões e tufões e aumento do nível do mar. Suas classificações e análises de portfólio apresentam extensa cobertura global e quantificam as exposições a riscos climáticos em classes de ativos, com dados detalhados que cobrem mais de 2 mil empresas listadas, um milhão de instalações corporativas mundiais, 320 fundos de investimento imobiliário, 3 mil condados dos EUA e 196 países. Os dados e indicadores da Four Twenty Seven são usados por proprietários de ativos, gerentes de ativos, bancos, corporações e agências governamentais para entender e avaliar o potencial risco climático que possuem em seus portfólios e atividades.

"A Four Twenty Seven construiu uma plataforma sólida para quantificar as exposições relacionadas com o clima e produzir métricas de risco, que são essenciais para entender e informar sobre as medidas de risco e resiliência climática", disse Myriam Durand, diretora global de Avaliações do Moody's Investors Service. "A Moody's está comprometida em oferecer padrões mundiais e transparentes para avaliar o risco ambiental e a aquisição da Four Twenty Seven avança nosso objetivo de integrar a análise do clima em nossas ofertas."

"A cobertura global e os recursos analíticos da Moody's, combinados com dados abrangentes de risco climático e inteligência da Four Twenty Seven, fornecem um caminho ideal para continuar nosso trabalho ajudando os participantes do mercado a integrar potenciais impactos climáticos na gestão de riscos e decisões de investimento", afirmou Emilie Mazzacurati, fundadora e CEO da Four Twenty Seven.

Os termos da transação não foram divulgados e não terão um impacto significativo nos resultados financeiros da Moody's em 2019. A transação foi financiada com dinheiro em espécie.

Para mais informações sobre a abordagem da Moody's aos riscos ambientais, sociais e de governança, acesse esg.moodys.io.

Ativar um futuro ambientalmente sustentável é um dos principais focos da abordagem no que se refere à Responsabilidade Social Corporativa da Moody's. Mais informações em moodys.com/csr.

Sobre a Moody's Corporation

A Moody's é um componente essencial dos mercados mundiais de capital, fornecendo qualificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análise que contribuem para mercados financeiros mais integrados e transparentes. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a empresa matriz da Moody's Investors Service, que fornece qualificações de crédito e pesquisa cobrindo instrumentos de dívida e títulos, sendo que a Moody's Analytics oferece software de vanguarda, serviços de consultoria, pesquisa de crédito, análise econômica e gestão de risco financeiro. A corporação, que registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega cerca de 13,2 mil pessoas ao redor do mundo e mantém uma presença em 44 países. Para mais informações, acesse www.moodys.com.

Declaração de Isenção de Responsabilidade de acordo com a Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995

Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e se baseiam em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Empresa que envolvem vários riscos e incertezas. As declarações prospectivas e outras informações contidas neste comunicado são feitas a partir da data deste documento (exceto quando indicado de outra forma) e a Empresa não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações em um futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, expectativas alteradas ou não. Em conexão com as disposições de "isenção de responsabilidade" da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995, a Empresa está identificando exemplos de fatores, riscos e incertezas que poderiam causar resultados reais diferentes, talvez materialmente, daqueles indicados por estas declarações prospectivas. Esses fatores, riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, interrupções no mercado de crédito ou desaceleração econômica, o que poderia afetar o volume de dívida e outros títulos emitidos nos mercados de capitais domésticos e/ou globais; outros assuntos que poderiam afetar o volume de dívida e outros títulos emitidos nos mercados de capitais domésticos e/ou globais, incluindo regulação, problemas com a qualidade creditícia, mudanças nas taxas de juros e outras volatilidades nos mercados financeiros, como na saída planejada da UE por parte do Reino Unido; o nível de atividade de fusões e aquisições nos EUA e no exterior; a eficácia incerta e possíveis consequências colaterais das ações dos EUA e de governos estrangeiros que afetam os mercados de crédito, o comércio internacional e a política econômica; preocupações no mercado que afetam nossa credibilidade ou que afetam a percepção do mercado quanto à integridade ou utilidade das classificações das agências de crédito independentes; a introdução de produtos ou tecnologias concorrentes por outras empresas; pressão de preços de concorrentes e/ou clientes; o nível de sucesso do desenvolvimento de novos produtos e a expansão global; o impacto da regulamentação como uma NRSRO, o potencial para novas leis e regulamentos estaduais e locais dos EUA, incluindo disposições da Lei de Reforma e Defesa do Consumidor de Dodd-Frank Wall Street ("Dodd-Frank") e regulamentos resultantes da Lei Dodd-Frank; o potencial para uma maior concorrência e regulação na UE e em outras jurisdições estrangeiras; exposição a litígios relacionados com as nossas opiniões de qualificação, bem como quaisquer outros litígios, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e consultas às quais a Empresa possa estar sujeita de maneira periódica; disposições da legislação da Lei Dodd-Frank que modificam as normas de defesa e regulamentos da UE que modificam as normas de responsabilidade aplicáveis às agências de qualificação de crédito de forma adversa às agências de qualificação de crédito; as disposições dos regulamentos da UE que impõem requisitos processuais e substantivos adicionais à fixação de preços dos serviços e à expansão das competências de supervisão para incluir as qualificações não pertencentes à UE utilizadas para fins regulamentares; a possível perda de funcionários-chave; falhas ou mau funcionamento de nossas operações e infraestrutura; quaisquer vulnerabilidades a ameaças cibernéticas ou outras preocupações de segurança cibernética; o resultado de qualquer revisão pelo controle das autoridades fiscais das iniciativas globais de planejamento tributário da Empresa; exposição a possíveis sanções criminais ou recursos civis se a Empresa não cumprir as leis e regulamentos estrangeiros e norte-americanos aplicáveis nas jurisdições em que a Empresa opera, incluindo leis de proteção de dados e privacidade, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais que proíbem pagamentos corruptos a funcionários do governo; o impacto de fusões, aquisições ou outras combinações de negócios e a capacidade da Empresa de integrar com sucesso os negócios adquiridos; a volatilidade cambial; o nível de fluxos de caixa futuros; os níveis de investimentos de capital; e um declínio na demanda por ferramentas de gerenciamento de risco de crédito pelas instituições financeiras. Esses fatores, riscos e incertezas, bem como outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, estão descritos em maiores detalhes em "Fatores de Risco", na Parte I, Item 1A do relatório anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano terminado em segunda-feira, 31 de dezembro de 2018, e em outros registros feitos pela Empresa de maneira periódica com a SEC ou em materiais aqui incorporados ou no documento em questão. Os acionistas e investidores são advertidos de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um impacto material e efeito adverso nos negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa. Novos fatores podem surgir de tempos em tempos, e não é possível para a Empresa prever novos fatores, nem a Empresa pode avaliar o efeito potencial de quaisquer novos fatores sobre o mesmo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190724005586/pt/

Para a Moody's: SALLI SCHWARTZ Relações com Investidores +1-212-553-4862 sallilyn.schwartz@moodys.com OU MICHAEL MULVAGH Comunicações +1-212-553-7847 Michael.Mulvagh@moodys.com Para a Four Twenty Seven: MATTHEW YEMMA +1-909-633-9396 myemma@peakstrategies.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.