Procurador especial diz que sua investigação sobre russos 'não isenta Trump'

O procurador especial que estudou o envolvimento russo nas eleições americanas, Robert Mueller, disse nesta quarta-feira em uma audiência ante o Congresso dos Estados Unidos que suas investigações não isentam o presidente Donald Trump.

Indagado se sua investigação exonerou totalmente Trump, Mueller respondeu "não", mesmo depois de ter declarado no início da sabatina do Comitê Judicial da Câmara dos Deputados que não poderia responder a todas as perguntas que seriam feitas.

"Por exemplo, não posso responder a perguntas sobre as investigações do FBI na Rússia", afirmou no início do procedimento.