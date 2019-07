Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que adquiriu o software de mapeamento e localização, bem como a propriedade intelectual da Mapper.ai. A tecnologia Mapper possibilitará à Velodyne acelerar o desenvolvimento do Vella?, um software revolucionário que estabelece seu sensor lidar Velarray? de visão direcional. O Velarray é o primeiro sensor lidar da Velodyne de estado sólido que pode ser embutido e se ajusta por trás do para-brisas como um componente integral para os avançados e mais eficazes sistemas de assistência ao motorista (Driver Assistance System, ADAS).

In addition to ADAS, Velodyne will incorporate Mapper technology into lidar-centric solutions for other emerging applications, including autonomous vehicles, last-mile delivery services, security, smart cities, smart agriculture, robotics, and unmanned aerial vehicles. (Photo: Business Wire)

Toda a liderança e as equipes de engenharia da Mapper vão se unir à Velodyne, reforçando o grande e crescente grupo de desenvolvimento de software da empresa. O novo talento aumentará a atual equipe de engenheiros de software que trabalham no software Vella, o que vai acelerar a produção da Velodyne das poderosas soluções de ADAS.

As inovadoras soluções da Velodyne permitirão aos clientes desbloquearem capacidades avançadas para as características do ADAS, inclusive desviar de pedestres e bicicletas, assistência de manutenção de faixa de rodagem (Lane Keep Assistance, LKA), frenagem automática de emergência (Automatic Emergency Braking, AEB), piloto automático adaptativo (Adaptive Cruise Control, ACC), auxílio em congestionamento (Traffic Jam Assist, TJA) e mais.

"O objetivo no mercado automotivo é deixar o transporte mais seguro. Ao adicionar o software Vella ao nosso vasto portfólio de tecnologia lidar, a Velodyne está pronta para revolucionar a segurança e desempenho do ADAS", disse Anand Gopalan, diretor de tecnologia da Velodyne. "Expandir nossa equipe para desenvolver o Vella é um passo gigantesco para atingir nossa meta de produção em massa de uma solução ADAS que melhore dramaticamente a segurança nas estradas. A tecnologia Mapper nos dá acesso a alguns elementos algorítmicos fundamentais e acelera o nosso cronograma de desenvolvimento. Juntos, nossos sensores e software permitirão poderosas soluções de segurança baseadas em lidar que estarão disponíveis em todos os veículos."

"A Velodyne criou o mercado para o lidar automotivo de alta fidelidade e se estabeleceu como líder. Somos clientes da Velodyne há anos e já integramos seus sensores lidar em soluções fáceis de serem aplicadas para mapeamento escalável de alta definição", disse o Dr. Nikhil Naikal, fundador e diretor executivo da Mapper, que está se juntando à Velodyne. "Estamos ansiosos por usar nossa tecnologia para acelerar a abordagem do software centrado no lidar da Velodyne para ADAS."

Além do ADAS, a Velodyne vai incorporar a tecnologia da Mapper em soluções centradas no lidar para outras aplicações emergentes, entre as quais veículos autônomos, serviços de entrega final, segurança, cidades inteligentes, agricultura inteligente, robótica e veículos aéreos não tripulados.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. O diretor executivo e fundador da Velodyne, David Hall, inventou os sistemas lidar de visão surround em tempo real em 2005 como parte da Velodyne Acoustics. A invenção do Sr. Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

