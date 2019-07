Vela solar americana LightSail 2 abre no espaço

Um mês depois de seu lançamento ao espaço, a vela solar da organização americana The Planetary Society abriu corretamente, nesta terça-feira (23), na órbita da Terra.

A vela solar, chamada LightSail 2, é um pequeno satélite com uma lâmina de 32 metros quadrados de polietileno tereftalato (PET) muito fina, leve e refletora, que deve permitir que o aparelho se mova com o simples impulso dos fótons do Sol.

Trata-se de um experimento que busca demonstrar que esta tecnologia de propulsão alternativa aos motores está suficientemente desenvolvida.

"Desdobramento concluído!", tuitou a organização. Os dados enviados pelo satélite confirmaram a operação mecânica, que deverá ser confirmada também visualmente por meio de fotografias tiradas pela sonda mais tarde.

O diretor da The Planetary Society, Bill Nye, disse à AFP no mês passado que as velas solares permitirão um dia "domar" a energia solar para "navegar entre as estrelas".

A vela solar permanecerá na órbita da Terra e, se tudo correr conforme o previsto, aumentará gradualmente sua altitude graças à pressão das radiações solares.

De acordo com Nye, no futuro estas velas solares podem ser úteis para enviar missões robóticas para muito longe, para além do Sistema Solar, porque a nave acelerará progressivamente e no final atingirá velocidades extraordinárias.