Irmão de bilionário indiano Mittal é preso na Bósnia

O empresário indiano do setor industrial Pramod Mittal, irmão do bilionário Lakshmi Mittal, foi preso nesta terça-feira (23) na Bósnia no âmbito de uma investigação financeira por suposta fraude, anunciou o Ministério Público local.

A fraude diz respeito à gestão de uma fábrica de coque (combustível derivado do carvão) em Lukavac, codirigida pelo empresário desde 2003.

"A polícia, que age com ordem do MP, prendeu o presidente do conselho de supervisão da GIKIL, Pramod Mittal", disse o promotor Cazim Serhatlic à imprensa.

A GIKIL foi fundada em 2003 e é codirigida pela Global Steel Holdings de Pramod Mittal e por uma empresa pública local (KHK). A fábrica de coque de Lukavac emprega cerca de mil pessoas.

Dois outros gerentes da empresa, seu CEO Paramesh Bhattacharyya e um membro do conselho de supervisão, também foram presos, segundo a mesma fonte.

Eles são suspeitos de "crime organizado, mais precisamente de abuso de poder e abuso na área econômica", disse o promotor.