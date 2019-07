Petróleo fecha em alta

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, estimulado pela possibilidade de um arrefecimento no conflito comercial entre Estados Unidos e China.

O barril de Brent do Mar do Norte para setembro teve alta de 57 centavos, a 63,83 dólares, no mercado de Londres.

Em Nova York, o barril de WTI também para setembro avançou 55 centavos, a 56,77 dólares.

Quase em equilíbrio durante toda a sessão, perto do fechamento os preços começaram a subir quase surgiram rumores de que autoridades americanas e chinesas se encontrarão na semana que vem, disse Robert Yawger, da Mizuho.

"Embora seja pouco provável que essas discussões rendam algum acordo, a reunião é uma inesperada prova de que ambas partes fazem esforços para voltar às negociações", avaliou.