Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

O escritório de advocacia de Gana, Sam Okudzeto & Associates, assinou um contrato de colaboração com a Andersen Global, marcando a presença da Andersen Global em 13 países africanos e mais de 51 países em todo o mundo.

Localizado na capital de Acra, Sam Okudzeto & Associates é um dos maiores escritórios de advocacia de Gana. Nos últimos 48 anos, o escritório tem fornecido aconselhamento e orientação jurídica nas áreas corporativas e comerciais, incluindo patentes e marcas registradas, fusões e aquisições, aconselhamento tributário, clientes bancários corporativos, comércio internacional e investimentos, recuperação de débitos, aspectos legais do setor de mineração e mineral, industrial e mão de obra, aviação, leis do setor marítimo, petróleo e gás e propriedade intelectual.

Os fundadores e sócios gerentes da Sam Okudzeto & Associates, Sam Okudzeto e Nene Amegatcher, têm administrado a equipe desde a fundação da empresa até que Nene Amegatcher foi escolhido para a Suprema Corte. A empresa agora tem quatro sócios e 18 advogados que ganharam reputação internacional por seu conhecimento apurado e experiência com a Resolução de Disputa Alternativa.

"Há tantas oportunidades para crescimento em Gana e em toda a África" disse Sam. "Estou confiante de que a nossa colaboração com a Andersen Global nos levará ao próximo nível e ampliará aos nossos recursos na região. Continuaremos a oferecer serviços melhores da classe no mercado e traremos uma associação perfeita de especialistas de todo o mundo para uma base de clientes expandida".

"Não somente eles são considerados líderes do setor jurídico em Gana, mas Sam e sua equipe trazem mais profundidade e amplitude aos nossos recursos na África. Adicionar uma empresa bem conceituada como a Sam Okudzeto & Associates não é somente uma extensão lógica para a Andersen Global, mas também amplia a nossa oferta na região e é parte essencial da nossa estratégia na África", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190723005937/pt/

