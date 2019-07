Comunicado do Business Wire :Xandr

O Community, mantido pela Xandr, é um marketplace de editores com curadoria que permite que anunciantes alcancem seus públicos em grande escala em um ambiente de vídeo seguro para marcas, com proteção da privacidade e premium. As marcas de mídiaA+E Networks, AMC Networks, e Cheddar nos primeiros parceiros do Community, incluindo WarnerMedia's CNN, TNT, TBS, truTV, B/R Live, Otter Media, e Warner Bros., além da VICE, Hearst Magazines, Newsy, Philo, Tubi, e Xumo.

O Community é baseado na poderosa tecnologia da Xandr e nas visões dos consumidores, permitindo que compradores e vendedores conduzam melhores resultados nos negócios. Este novo marketplace é o primeiro passo rumo à convergência futura da TV linear e digital.

"Em sua essência, o Community é sobre ajudar nossos parceiros de conteúdo a ter sucesso na obtenção do melhor valor para o seu conteúdo premium," disse Brian Lesser, CEO da Xandr. "Ao reunir todo esse conteúdo excelente que é apoiado por análises sofisticadas dos consumidores e tecnologia incrível, o Community é capaz de fornecer uma solução melhor para os anunciantes e uma experiência melhor para os consumidores."

O Community oferece aos anunciantes acesso a conteúdo premium em grande escala por meio de ofertas de vários vendedores, ao mesmo tempo em que oferece aos editores uma maneira de aumentar o valor de seu inventário e melhorar a monetização.

Cada vez mais, os anunciantes procuram conectar-se a públicos difíceis de alcançar, à medida que o vídeo digital e a TV convergem. Para ajudar os anunciantes a alcançar públicos-alvo através das telas, a solução Cross-Screen Addressable da Xandr agora está integrada ao Community, permitindo que os anunciantes combinem o poder da TV endereçável com a precisão e a escala da digital.

Ao aproveitar os valiosos insights de primeiros da AT&T;, decorrentes de 170 milhões de relacionamentos diretos com o consumidor de uma maneira protegida por privacidade, o Community permite que os anunciantes alcancem públicos-alvo com base nos atributos de intenção, interesse e estilo de vida. Essas informações ajudam os anunciantes a melhorar a eficácia de suas compras de mídia avaliando a integridade da marca e gerenciando limites de frequência.

A Xandr é líder em soluções avançadas de TV * e, por meio do Community, fornecerá publicidade mais relevante para as marcas, ao mesmo tempo em que ajudará as redes a otimizar o rendimento com mais eficiência em todo o inventário de TV linear ou reproduzido e sob demanda.

"A AT&T; tem sido uma parceira maravilhosa da Cheddar há anos, carregando Cheddar na DIRECTV, DirecTV NOW e U-verse", disse Jon Steinberg, fundador e CEO da Cheddar. "Quantidades substanciais de nossa audiência estão acontecendo em dispositivos de TV superiores e conectados. Estamos entusiasmados por nos juntarmos ao marketplace do Community desenvolvido pela Xandr, o que ajudará a aumentar a escala e o valor de nosso inventário de TV e vídeo enquanto nos conecta a mais anunciantes em um ambiente premium e seguro para a marca. "

A Xandr está criando uma solução melhor para que anunciantes e editores encontrem e alcancem públicos-alvo específicos em grande escala, em ambientes confiáveis de conteúdo de alto nível. Como líder atual em publicidade de TV avançada com uma das melhores plataformas de tecnologia, a AppNexus, ajudamos os anunciantes a oferecer a mensagem certa, no momento certo, em praticamente qualquer dispositivo. Estamos enraizados em uma tradição de uso responsável de dados. Por mais de 143 anos, a AT&T; utilizou dados e tecnologia para informar e melhorar a experiência do cliente.

