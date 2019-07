Temperaturas sobem na Europa, em alerta por onda de calor

Grande parte da Europa sofria nesta terça-feira (23) as consequências de uma intensa onda de calor, a segunda em menos de um mês, enquanto a França se preparava para bater novos recordes de temperatura e uma massa de ar quente se instalava em parte da Espanha.

Este novo episódio canicular - excepcionalmente intenso, mas mais curto do que o de junho - alcançará seu ápice na quinta-feira.

Hoje, na França, 80 departamentos estavam sob alerta laranja por altas temperaturas, um recorde. Os termômetros chegavam perto de 40°C nesta terça à tarde em várias cidades do país.

"Esperam-se recordes de calor hoje no sul e, na quinta-feira, na metade norte do país", disse à AFP o meteorologista François Jobard.

Os habitantes dos grandes núcleos urbanos, que sofrem o calor com mais intensidade, serão os mais afetados. Bordeaux, uma aglomeração urbana do sudoeste, bateu nesta tarde seu recorde de temperatura, com 41,2°C.

- Calor atinge Tour de France -

Esta nova onda de calor pode agravar a seca na França, que está atingindo severamente o setor agrícola. A produção vinícola é uma das mais afetadas, com uma queda prevista de 6% a 13% em relação a 2018, segundo estimativas oficiais.

Para ajudar os agricultores, o governo vai pedir o pagamento antecipado de 1 bilhão de euros de ajudas europeias.

Com 40ºC nas estradas, o calor também afetará o pelotão do Tour de France nesta terça, após mais de duas semanas de esforço máximo.

Embora os ciclistas profissionais "tenham uma fisiologia e um treinamento fora de série", como afirma Jacky Maillot, médico do Groupama-FDJ, o calor "continua sendo um fator perturbador para o rendimento".

Os corredores terão à sua disposição bolsas de gelo para os que quiserem diminuir a temperatura corporal, que pode chegar a 39ºC.

- Alerta vermelho no País Basco -

As agências meteorológicas também preveem recordes de calor na Bélgica, em Luxemburgo e na Holanda, com temperaturas de cerca de 40°C.

Na Espanha, uma massa de ar quente se instalou nesta terça no País Basco, onde se preveem temperaturas de até 41ºC na província de Vizcaya. A localidade foi posta em alerta vermelho, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (AEMET).

Em Portugal, os bombeiros anunciaram que o incêndio que destruiu milhares de hectares de florestas em quatro dias no centro do país estava sob controle.

Mais de 1.200 bombeiros continuavam mobilizados para apagar as chamas, reavivadas na segunda-feira pelos ventos e pelo calor, e que deixaram 39 feridos.

- Cuidado com os animais -

Na Alemanha, onde o verão está sendo particularmente quente, o termômetro chegará aos 41°C nos próximos dias, na região de Colônia e na região de La Sarre, fronteiriça com a França. Também pode bater seu recorde absoluto de 40,3°C de 2015.

No Reino Unido, as autoridades sanitárias aconselharam a população a ficar longe do sol nos horários mais quentes do dia, entre 11h e 15h, recomendando ainda que se ande à sombra, ou que se use um chapéu, e que se evite o consumo excessivo de álcool.

The Dogs Trust, uma organização dedicada ao cuidado dos animais, advertiu os donos a não deixaram seus bichos de estimação sozinhos nos veículos - nem mesmo por alguns minutos.

A organização também recomendou não passear com os cães nos momentos mais quentes do dia e evitar o asfalto sempre que possível.

As ondas de calor serão cada vez mais intensas e frequentes, devido ao aquecimento global, advertem os cientistas.

Há uma semana, o termômetro chegou a 21°C em Alert, o lugar habitado mais ao norte do planeta, a menos de 900 quilômetros do Polo Norte, um recorde para essa localidade.