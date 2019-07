EUA acusam quatro chineses por colaborar com programa militar norte-coreano

Quatro cidadãos chineses foram indiciados na segunda-feira nos Estados Unidos, acusados de colaborarem com o programa militar norte-coreano - informou o Departamento de Justiça americano nesta terça-feira (23).

"Utilizando-se de mais de 20 empresas de fachada, são acusados de terem tentado esconder transações financeiras ilegais em nome de entidades norte-coreanas sob sanções e que estavam envolvidas na proliferação de armas de destruição em massa", disse o vice-procurador-geral, John Demers.

Ma Xiaohong, chefe da Dandong Hongxiang Desenvolvimento Industrial Co. Ltd (DHID), e três executivos da empresa foram acusados por um Grande Júri federal em Nova Jersey, acrescentou um comunicado.

De acordo com a acusação, a DHID trabalhou com a empresa norte-coreana Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC). Esta última tem ligações com outras duas empresas norte-coreanas alvo de sanções: a Tanchon Commercial Bank (Tanchon) e a Korea Hyoksin Trading Corporation (Hyoksin).

Tanchon e Hyoksin estão sujeitas a sanções, por seus laços com a Korea Mining Development Trading Co. (KOMID), que os Estados Unidos consideram ser o principal comerciante de armas e exportador de bens e equipamentos relacionados a mísseis balísticos e armas convencionais.