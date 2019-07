Senado dos EUA confirma Mark Esper como secretário da Defesa

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira Mark Esper como secretário de Defesa, um cargo que era ocupado de forma interina depois da demissão de Jim Mattis em função de seus atritos com o presidente Donald Trump sobre a política para o Afeganistão e Oriente Médio.

Esper, de 55 anos, que desde 2017 atuava como secretário do Exército, teve um sólido apoio de ambos os partidos no Senado e, segundo o Pentágono, deve prestar juramento ao cargo ainda na tarde desta terça.

Sua confirmação acontece em momento em que os Estados Unidos ainda estão envolvidos em duas guerras - Síria e Afeganistão - e a tensão está crescendo com o Irã.

Líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell elogiou a carreira de Esper, a quem ele definiu como "candidato bem preparado", que tem o respeito do setor de segurança nacional e está pronto para começar a trabalhar.

Esper tem uma sólida experiência no Oriente Médio. Como soldado, ele lutou no Iraque durante a Guerra do Golfo de 1991 e fez parte da famosa divisão aérea "Sreaming Egles".

Ele também é muito próximo do secretário de Estado, Mike Pompeo, com quem estudou na prestigiada academia militar West Point.