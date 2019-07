UE proíbe pesca de bacalhau no mar Báltico até o fim do ano

A Comissão Europeia autorizou, nesta terça-feira, até o fim do ano a proibição da pesca de bacalhau na maior parte do mar Báltico, diante do risco de esgotamento da população.

A proibição entra em vigor "imediatamente" e é valida até 31 de dezembro, informou a Comissão em um comunicado.

Alertada por cientistas que acompanham a evolução dos recursos pesqueiros, a Comissão alertou contra "uma redução rápida da espécie, que ameaça colapsar se nenhuma medida for tomada".

O total admissível de captura para o bacalhau na zona oriental do Báltico, ou cota de pesca, foi reduzido a cada ano desde 2014, até pouco mais de 24.000 toneladas em 2019.

Mas "os pescadores utilizaram apenas entre 40% e 60%" dessas cotas, segundo a Comissão, "provavelmente devido à quantidade insuficiente de peixes de tamanho comercial".

"Devemos agir urgentemente, tanto por interesse dos recursos pesqueiros, como pelos pescadores", insistiu o comissário europeu para a pesca, Karmenu Vella, citado no comunicado.