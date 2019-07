Senado dos EUA confirma Mark Esper como secretário de Defesa

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira Mark Esper, ex-executivo da Raytheon Co., como secretário de Defesa. Com isso, terminou o período mais longo na história do Pentágono sem um líder aprovado pelo Congresso nessa área.



Esper foi confirmado por 90 votos a 8. Ele assume no lugar de Jim Mattis, que pediu demissão em dezembro por desavenças com o governo do presidente Donald Trump sobre a política americana para a Síria, bem como por decisões pessoais e outras questões. Como Mattis, Esper, de 55 anos, é um veterano militar. Ele foi colega de classe na Academia West Point do secretário de Estado, Mike Pompeo, e atuou no Exército e na Guarda Nacional.



Esper fez, porém, a carreira como lobista da gigante da defesa Raytheon e como conselheiro político em vários níveis no Congresso e no Pentágono. Fonte: Dow Jones Newswires.